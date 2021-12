Oggi in Italia 21.042 nuovi casi e 96 morti, il tasso di positività sale al 3,7%

AGI - Ulteriore lieve incremento della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid sono stati 21.042, a fronte dei 20.497 di ieri; in deciso calo il numero dei tamponi effettuati, 565.077 (ieri erano stati 716.287) per cui il tasso di positività risale al 3,7% (ieri era 2,9%). Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 96 (ieri 118), per un totale che da inizio pandemia sale a 134.765.

I ricoverati con sintomi crescono di 56 unità, portando il totale a 6.539, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 818, due in più di ieri (con 76 ingressi del giorno, lo stesso numero di ieri).

La regione con il maggior numero dei casi oggi è il Veneto (4.062), davanti a Lombardia (4.024), Lazio (1.745), Emilia Romagna (1.733) e Piemonte (1.652). Il totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 5.206.305. I dimessi/guariti sono 4.797.658 (+10.205 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 273.882 (+10.734); di questi, 266.525 sono in isolamento domiciliare.