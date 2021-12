In Val d'Aosta una valanga ha travolto due persone, grave uno scialpinista

AGI - Uno scialpinista è stato estratto dalla valanga caduta, oggi, a La Thuile in Val d'Aosta e portato in Pronto Soccorso. Le sue condizioni, a quanto si apprende, sono molto gravi. Si tratta di un 25enne, residente in Lombardia.

Una seconda persona è riuscita ad uscire dalla massa nevosa e non sembra aver riportato conseguenze gravi. Al momento è in valutazione da parte del medico dell'elisoccorso. Una terzo scialpinista non è stato coinvolto ed ha potuto dare l'allarme.

Il Soccorso alpino valdostano sta intervenendo nella zona del Piccolo San Bernardo.