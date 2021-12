Brusaferro: "In Italia ci sono 11 casi accertati di Omicron"

AGI - "Attualmente in Italia ci sono 11 sequenze di variante Omicron, altre che devono essere ancora confermate. I casi confermati riguardano persone transitate attraverso il Sudafrica, o in contatto stretto con persone provenienti dal quel paese". Lo ha affermato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Cts, in un'audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato.

"In Italia circa 6 milioni e mezzo di persone sopra i 12 anni non hanno iniziato nessun ciclo di vaccinazione", ha poi aggiunto Brusaferro. "Molte di queste sono persone tra i 30 e i 60 anni, in piena età lavorativa. Le coperture più basse le abbiamo nella fascia di età 30-49 che è anche caratterizzata da un maggior ciclo del virus".

Il presidente dell'Iss ha poi ricordato che "ci troviamo ancora in una situazione epidemica. I numeri degli infetti stanno ancora aumentando e parliamo a ieri sera di una incidenza di 173 casi ogni 100mila abitanti".