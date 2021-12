Trentenne ucciso con tre colpi di pistola a Roma. Aveva raccontato la sua storia in tv

AGI - Gli investigatori acquisiranno le immagini delle videocamere presenti in zona Primavalle dove questa mattina alle 8.30 è stato freddato Adrian Pascu, 30enne romeno ucciso con tre colpi di pistola. Secondo quanto apprende l'AGI, l'uomo sarebbe stato preso di sorpresa e non avrebbe fatto in tempo a fuggire.

Alla base dell'omicidio potrebbe esserci un regolamento di conti. Pascu aveva diversi precedenti sia per reati di droga sia per delitti contro il patrimonio. Le indagini della polizia, coordinate dalla procura di Roma, sono in corso.

Pascu veva partecipato nel 2014 a "Siamo Noi", un programma di Tv2000. Nella puntata aveva raccontato di essere arrivato in Italia senza la sua famiglia, ma con degli amici, e che insieme a loro aveva messo a segno "alcuni furti". Il giovane era così finito in carcere.