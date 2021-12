Il termine della pratica forense è stato prorogato fino al 6 gennaio

AGI - La ministra della Giustizia Marta Cartabia ha firmato un decreto ministeriale che amplia la platea dei praticanti avvocati ammessi a partecipare alla prossima sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense. Potranno infatti presentare domanda di ammissione all'esame, entro il termine ultimo del 7 gennaio prossimo, i praticanti avvocati che completeranno il tirocinio forense entro il 6 gennaio.

Il decreto ministeriale, venendo incontro alle richieste dei praticanti, proroga il termine per la compiuta pratica inizialmente previsto al 10 novembre 2021. Le prove inizieranno il prossimo 21 febbraio 2022.

La proroga del termine per la compiuta pratica - tradizionalmente fissato il 10 novembre di ogni anno - è motivata dal protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso, per cui le prove d'esame inizieranno a febbraio e non a dicembre come di solito avviene. La pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie 'concorsi ed esami', è programmata per martedì 7 dicembre. La piattaforma online del ministero, per la presentazione delle domande, è stata aggiornata con previsione del nuovo termine per la compiuta pratica.