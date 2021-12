San Ginesio è il miglior villaggio turistico al mondo

AGI - San Ginesio, in provincia di Macerata, è stato scelto dall’UNWTO come “miglior villaggio turistico” italiano. L’annuncio è avvenuto poco fa durante l’assemblea dell’Organismo delle Nazioni Unite per il Turismo.

“È con particolare orgoglio – osserva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia - che un piccolo comune italiano, per di più colpito in passato anche dal terremoto, sia stato indicato dall’UNWTO quale miglior villaggio turistico.

“Una scelta – aggiunge il ministro - che punta a valorizzare i luoghi meno conosciuti, i luoghi del cuore, ma ugualmente carichi di storia, tradizioni, cultura. Territori che ci confermano come l’Italia sia tutta da scoprire”.