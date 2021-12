Il Papa è partito per Cipro 

AGI - L'aereo con a bordo Papa Francesco (prima volta con Ita) è partito alla volta di Cipro, prima tappa di questo 35esimo viaggio apostolico all'estero, che lo porterà anche in Grecia. L'arrivo all'aeroporto di Larnaca è previsto alle 15 ore locali (le 14 in Italia). Dopo l'accoglienza ufficiale, il Pontefice incontrerà presso la Cattedrale maronita di Nostra Signora delle Grazie a Nicosia i sacerdoti, religiosi e religiose, diaconi, catechisti, associazioni e movimenti ecclesiali di Cipro.

Il 35esimo viaggio apostolico all'estero di Papa Francesco sarà all'insegna dei migranti. "Avrò l'opportunità di avvicinare un'umanità ferita nella carne di tanti migranti in cerca di speranza", ha detto Bergoglio ieri dopo l'Udienza Generale.

Allo studio del Vaticano la possibilità di ricollocare alcuni rifugiati dei campi di Cipro, come avvenne nell'aprile 2016, dopo la visita del Papa all'isola greca di Lesbo. Il governo cipriota ha ipotizzato che i migranti ricollocati saranno una cinquantina.

A Matterella "i più cordiali saluti"

"Nel momento in cui lascio il territorio italiano per recarmi in visita pastorale a Cipro e in Grecia, come Pellegrino che anela ad antiche sorgenti, con il vivo desiderio di incontrare i fratelli nella fede e le popolazioni locali, mi è gradito rivolgere a Lei, signor presidente, e all'intero popolo italiano, i più cordiali saluti, a cui unisco fervidi auspici di serenità e di mutua cooperazione per il bene comune", ha scritto Papa Francesco nel telegramma di saluto al presidente Sergio Mattarella, inviato come di consueto alla partenza di un viaggio apostolico all'estero.