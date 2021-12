A Roma scatterà l'obbligo di mascherine all'aperto nei luoghi affollati

AGI - "La stiamo per firmare, abbiamo appena partecipato al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. I contagi sono in aumento e questo richiede che tutti si facciano il vaccino ma anche che bisogna rafforzare l'uso delle mascherine all'aperto in tutti i luoghi affollati. Disponiamo l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi già individuati dalla Questura in cui ci sono delle misure di contingentamento ma anche in tutte le zone in cui ci siano affollamenti e non si possa garantire il distanziamento". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, parlando alla TgR Lazio, interpellato in merito all'ordinanza sull'obbligo di mascherine nelle zone dello shopping e la movida.

"Chiediamo a tutte le romane ed i romani di aiutarci - prosegue Gualtieri - e di proteggere la loro salute e quella degli altri indossando le mascherine all'aperto. La ratio è che ovunque ci sia affollamento e rischio di non mantenere il distanziamento. Se vedremo che non ci sarà un risultato adeguato lavoreremo anche ad una ordinanza per un obbligo indistinto in tutta la città".