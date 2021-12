Un positivo sul volo Roma-Alghero,130 in quarantena

AGI - E ora è allarme Omicron anche in Sardegna. Un passeggero che rientrava dall'Africa presente sul volo Roma-Alghero atterrato domenica in Sardegna è risultato positivo al Covid. Sono necessari alcuni giorni per capire se l'uomo, che ha fatto scalo in Olanda e a Fiumicino, sia davvero stato contagiato dalla nuova variante.

Intanto, però, per i 130 passeggeri a bordo dell'aereo è scattata la quarantena preventiva, con tampone molecolare domani e poi tra dieci giorni.

Stop precauzionale anche per la Torres, la squadra di Sassari che milita nel gruppo G della serie D di calcio e che potrebbe non disputare il match di domenica contro il Vis Artena. Alcuni componenti del gruppo squadra - fa sapere il club con un post su Facebook - sono in quarantena preventiva secondo le disposizioni anti contagio perché erano sul volo Roma-Alghero.

"Alcuni componenti del gruppo squadra rossoblù - scrive il club su Fb - potrebbero essere entrati potenzialmente in contatto con un positivo al Covid-19 (non tutti, posto che alcuni non erano presenti al momento del potenziale contatto): precauzionalmente e in ottemperanza alle misure governative, i suddetti componenti di staff e squadra sono in quarantena preventiva in attesa di sottoporsi a tampone molecolare, monitorati dallo staff medico. Aspettando comunicazioni ufficiali da parte degli organi decisionali preposti, la sfida alla Vis Artena in programma domenica prossima e' chiaramente a fortissimo rischio rinvio".