È stato denunciato il tifoso che ha molestato la giornalista in collegamento tv

AGi - È stato identificato e denunciato l’uomo che al termine della partita Empoli-Fiorentina ha molestato in diretta televisiva la giornalista di Toscana Tv, Greta Beccaglia, 27 anni, durante il collegamento dallo stadio. Questa mattina la questura di Firenze e il commissariato di Empoli hanno individuato l’uomo, un tifoso di 45 anni della Fiorentina, grazie alle immagini delle telecamere e alla riprese televisive.

Poco dopo la giornalista ha denunciato l’autore del palpeggiamento per cui si aprirà un procedimento penale con l’accusa di violenza sessuale. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per far luce sull'accaduto. Nel frattempo l’Associazione Stampa Toscana ed il gruppo Toscana giornalisti sportivi sono pronti a costituirsi parte civile.

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha espresso solidarietà per il brutto episodio e ha invitato Beccaglia in tribuna autorità domani allo stadio Franchi in occasione della partita contro la Sampdoria.

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio fuori dallo stadio comunale ‘Carlo Castellani’ di Empoli: alla fine della partita Beccaglia è stata palpeggiata sul sedere da un tifoso ed è stata intimidita da altri due uomini.

A telecamere spente inoltre, ha raccontato l’inviata di Toscana Tv, un altro uomo incappucciato ha cercato di palpeggiarla nelle parti intime ed è stato scacciato dal cameraman. Polemica anche per le parole del conduttore Giorgio Micheletti durante la trasmissione: dopo aver assistito alla molestia ha ripetuto alla giornalista “Dai, non te la prendere”, aggiungendo “si cresce anche attraverso questa esperienza”.

Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, ha duramente criticato la reazione del conduttore che successivamente si è scusato “per le parole infelici usate nel momento concitato della diretta di sabato”.

Nel corso del weekend sono state numerose le manifestazioni di sostegno da parte del mondo politico e dello sport nei confronti di Beccaglia. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati e della Camera, Roberto Fico hanno subito condannato l'accaduto.

"Basta con la violenza sulle donne - afferma Casellati - La mia solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia. Mi auguro che quelle inaccettabili molestie in diretta tv siano perseguite senza esitazioni".

Dello stesso avviso la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "Chi compie tali volgarità verso una donna mentre peraltro svolge il suo lavoro non è un tifoso, nè un vero uomo. I responsabili siano identificati e puniti. Un abbraccio a Greta, professionista seria e donna combattiva". Vicinanza anche dal M5s con l'ex premier Giuseppe Conte che commenta: "Le molestie subite da Beccaglia sono un gesto ignobile, un attacco alla liberta' di tutte le donne".

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò ribadisce "non se ne può veramente più", queste "sono cose che feriscono soprattutto perché avvenute a poche ore di distanza dalla celebrazione della giornata contro le violenze sulle donne".

E la ct della Nazionale femminile di calcio, Milena Bartolini, aggiunge: "Forse la cosa che fa più male è non trovare la solidarietà degli uomini quando cose del genere capitano. Credo che il salto di qualità a livello culturale derivi dagli uomini che devono essere i primi a opporsi a questo tipo di situazioni". Anche la conduttrice di Dazn, Diletta Leotta sostiene Beccaglia: "Da donna e da professionista sono vicina a Greta, gesti riprovevoli e intollerabili. Vergogna".