L'unico condannato per l'omicidio di Meredith presto in libertà

AGI - Rudy Guede potrebbe tornare libero subito. Il giovane Ivoriano finirebbe di scontare il 4 gennaio 2022 la condanna per l’omicidio di Meredith Kercher, uccisa a Perugia la sera dell’1 novembre 2007 a Perugia, ma l'uomo, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione con rito abbreviato, ha presentato istanza per chiedere 45 giorni di sconto sul fine pena.

Sarà il Tribunale di Sorveglianza ad esprimersi in merito. Nel caso in cui la sua richiesta venisse accolta, il giovane sarebbe subito in libertà visto che, applicando la riduzione di pena, la detenzione sarebbe conclusa il 20 novembre.