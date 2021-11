Covid: 9.709 casi e 46 morti, tasso positività stabile

AGI - Meno casi me con meno tamponi e numero delle vittime e del tasso di positività stabile nelle ultime 24 ore in Italia. A fronte di 487.109 tamponi effettuati infatti le ersone risultate positivie al covid sono state 9.709 contro le 11.555 di ieri ma con 574.812 tamponi.

La percentuale rimane quindi identica al giorno prima (2%). Le vittime sono state 46 contro le 49 del giorno precedente, un lieve calo che potrebbe risentire però della giornata festiva con qualche dato comunicato in ritardo. Per quanto riguarda i ricoveri, risultano ancora in crescita, anche se ocntenuta. Nelle terapie intensive restano 520 pazienti, 8 più di ieri. Nei reparti ordinari 4.345, 95 più del giorno precedente.

Il numero totale delle vittime sale così dall'inizio della pandemia a 133.131. In isolamento domiciliare restano 143.895 persone mentre il numero dei dimessi o guariti arriva a 4.643.751. La Lombardia resta la regione col maggior numero di casi con 1.431 davanti al Veneto con 1.261 (anche se con una percentuale di positivita' inferiore tra i lombardi visto il maggior numero di tamponi effettuati). Al terzo posto il Lazio con 1.216.