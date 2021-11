Spotify, Google Cloud e Amazon irraggiungibili sul web

AGI - Dopo Spotify aumenta la platea di app che al momento risultano irraggiungibili. Sul sito Downdetector.com sono segnalati problemi di accesso a diversi servizi internet come Google Cloud, Amazon, Snapchat, Discord e Etsy.

Spotify attraverso il proprio canale Twitter ufficiale ha detto di essere "a conoscenze di alcuni problemi in questo momento", e che la società è a lavoro per risolverli, rispondendo alle circa 50.000 segnalazioni arrivate in cui si segnalavano problemi allo streaming.

Anche Snapchat su Twitter ha ammesso di avere problemi e chiede agli utenti di "avere pazienza e restare connessi". Il down di queste app segue quello che è durato circa sei ore il mese scorso e ha colpito i tre colossi dei social media della galassia Meta: Facebook, Whatsapp e Instagram.