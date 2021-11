"Utilizzeremo i fondi del Pnrr  per la raccolta dei rifiuti", assicura Gualtieri

AGI - "Parteciperemo al bando che da risorse Pnrr per la raccolta dei rifiuti. Intendiamo realizzare due biodigestori. La situazione attuale come è noto è quella di un deficit di impianti e di sbocchi. Alla fine di ottobre c'è stato un guasto di un impianto a Frosinone, che sta rallentando la raccolta ordinaria. Stiamo lavorando intensamente per uscire da questa situazione di difficoltà. Basta un singolo guasto e il ciclo va in difficoltà". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi.

"Stiamo lavorando per risolvere questo guasto - ha aggiunto - e all'aumento degli sbocchi attuali, che ci consentirà una maggiore flessibilità nel regime di raccolta ordinaria. Tutto questo come sappiamo non sufficiente, quello che occorre è dotarsi di impianti adeguati per la Capitale".

'Incontro con Draghi positivo sul futuro della città'

"È stato un incontro molto positivo, abbiamo affrontato tutti i temi principali che riguardano il futuro e il rilancio di Roma, a partire dal Pnrr. Abbiamo discusso di infrastrutture, mobilità e delle grandi sfide del Giubileo e dell'Expo. Il presidente ha voluto ascoltare gli obiettivi che vogliamo raggiungere". Ha detto il sindaco della Capitale al termine dell'incontro con il premier Draghi.

"Ho trovato una grande attenzione ed un grande impegno del presidente Draghi per Roma, il governo ha fatto gia' molto a partire dal miliardo e mezzo di euro stanziato nella legge di bilancio - ha sottolineato - abbiamo parlato anche dei fondi per il trasporto rapido di massa. E poi le misure del Pnrr. Io sono davvero molto soddisfatto, ringrazio Draghi per la sua attenzione".