In Italia 7.698 casi Covid e 74 morti

AGI - Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 7.698, contro i 5.144 di ieri e soprattutto i 6.032 di martedì scorso. Con molti tamponi, 684.710, quasi 440mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si dimezza, dal 2,1% all'1,1%.

In aumento i decessi, 74 (ieri 44), per un totale di 132.893 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Continua anche l'incremento dei ricoveri: le terapie intensive sono 6 in più (ieri +17) con 41 ingressi del giorno, e salgono a 481, mentre i ricoveri sono 162 in più (ieri +161), 3.970 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+1.409), seguita da Veneto (+1.278), Lazio (+827), Campania (+675) ed Emilia Romagna (+566). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.873.075.

I guariti sono 5.220 (ieri 3.510) per un totale di 4.616.786. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 2.521 in più (ieri +1.645) che salgono a 123.396. Di questi, sono in isolamento domiciliare 118.945 pazienti.