Un bimbo di 10 anni è stato ucciso con una coltellata nel Viterbese

AGI - Un bambino di 10 anni è stato ucciso con una coltellata alla gola nella sua casa a Vetralla, vicino Viterbo. All'arrivo dei carabinieri c'era anche il padre in stato di incoscienza. Secondo quanto si apprende, l'uomo, un 44enne polacco, aveva un divieto di avvicinamento alla casa familiare.

I carabinieri di Viterbo stanno ascoltando testimoni per ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto apprende l'AGI, a colpire il bambino sarebbe stato il padre, un uomo polacco di 44 anni. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo un litigio con la ex che però non era presente sul luogo del delitto. Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso.