Weekend sotto la pioggia, nuova ondata di maltempo sull'Italia

AGI - Un vortice ciclonico collocato da vari giorni nei pressi delle Isole Baleari non ne vuole sapere di spostarsi da quelle zone, facendo tirare un sospiro di sollievo a molte regioni interessate da piogge anche forti. Come se non bastasse nel weekend il vortice verrà 'agganciato' da un impulso perturbato in arrivo dalla Francia e che invierà una perturbazione. Lo spiega Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito 'www.iLMeteo.it', avvisando che fino a venerdì le piogge interesseranno ancora diffusamente la Sicilia, ma bagneranno pure il Lazio interno, l’Abruzzo, il Molise, localmente la Sardegna e poi Calabria e Campania, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà più asciutto e anche via via più soleggiato al Nordest e in Lombardia.

Il peggioramento durante il weekend

Nel corso del weekend un nuovo peggioramento comincerà a interessare l'Italia a partire da sabato sera quando una perturbazione comincerà a far piovere al Nord. Qualche piovasco potrà ancora interessare il Lazio e precipitazioni irregolari le regioni meridionali.

Domenica 14 novembre il fronte perturbato si inasprirà su tutte le regioni settentrionali, sulla Sardegna, sulla Toscana e a tratti pure sul Lazio: su tutte queste zone ci saranno rovesci e locali temporali. Le temperature non subiranno importanti variazioni se non un fisiologico calo in presenza di precipitazioni.

Nel dettaglio:

Giovedì 11 novembre. Al nord molte nubi al Nordovest, via via più soleggiato altrove. Al centro instabile sulla Sardegna, localmente su coste laziali. Al sud intenso maltempo in Sicilia, piogge sul reggino.

Venerdì 12 novebre. Al nord asciutto con locali nebbie e più sole sui monti. Al centro a tratti instabile sulla Sardegna, piogge in arrivo su Lazio interno, Abruzzo e Molise. Al sud peggiora in Campania, Calabria e ancora instabile sulla Sicilia nordorientale.

Sabato 13 novembre. Al nord nebbie al mattino, poi piovaschi. Al centro a tratti instabile. Al sud piogge irregolari Domenica con tanta pioggia al Nord e in Toscana.