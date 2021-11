Una commessa ha sottratto 60 mila euro dalle casse del negozio annullando gli scontrini

AGI - Ha annullato scontrini, per più di un anno, intascando poco meno di 60 mila euro ma ora rischia una pena dai 2 ai 5 anni di reclusione, oltre a una pesante multa.

È quanto è accaduto a Taranto a una ex commessa di un punto vendita Tigotà: rinviata a giudizio dal gup del Tribunale di Taranto, che ha disposto il via al processo per l’inizio di dicembre, la 31enne dovrà difendersi dall'accusa di appropriazione indebita.

Il trucco si basava, per i clienti che pagavano in contanti, nel battere uno scontrino per poi annullarlo e mettere così in tasca le somme ricevute.

Dopo un pò la società si è accorta che qualcosa non tornava ed ha quindi avvertito le forze dell’ordine. La Guardia di Finanza, scoperto il modus operandi, ha denunciato la donna.