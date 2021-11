In risalita i contagi Covid con 6.032 positivi e 68 morti, positività scende a 0,9%

AGI - Cresce ancora la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 6.032, a fronte dei 4.197 delle 24 ore precedenti. Il tasso di positività scende da 1,7% a 0,9%, con 645.689 tamponi.

I decessi sono 68 (ieri 38), per un totale di 132.491 vittime dall'inizio dell'epidemia.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, in cui si legge che tornano oltre quota 100mila (100.205) gli attualmente positivi: non accadeva dal 27 settembre scorso.

Di questi, 96.348 sono in isolamento domiciliare.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 6 in più di ieri con 52 ingressi del giorno e salgono a 421, mentre i ricoveri ordinari sono 74 in più di ieri, in totale 3.436.

I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono stati 4.818.705. I guariti, si legge nel report, ammontano oggi a 4.613 per un totale di 4.586.009.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+883), seguita da Lombardia (+849), Lazio (+773), Sicilia (+504) e Campania (+493).