E' morta Federica Cavenati, astro nascente della moda

AGI - Dopo una breve, folgorante malattia è morta ad appena 28 anni Federica Cavenati, stilista e co-fondatrice del marchio londinese 16Arlington. Stella nascente del settore, aveva fondato il marchio insieme al compagno di lavoro e di vita, Marco Capaldo, conosciuto durante gli studi nella sede londinese dell'Istituto Marangoni.

La giovane è morta il mese scorso, tre settimane fa, ma la famiglia lo ha reso noto solo oggi con un necrologio pubblicato su Vogue britannico, parlando di "incredibile senso di perdita". "Che la sua risata senza freni e il suo sconfinato appetito per la creatività non risuonino più nello studio 16Arlington è una tragica perdita per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarla. Kikka era una luce bianca; con un'energia inconfondibile e l'amica più incoraggiante e fieramente leale ", ha scritto sempre su Vogue l'amica Lena Dunham.

Sebbene relativamente nuova, l'azienda fondata nel 2017 da Kikka - come era conosciuta da chi le era più vicino - e dal suo socio in affari e compagno, Marco Capaldo, ha vestito celebrities come Jennifer Lopez, Kendall Jenner, Lizzo, Billie Eilish, Lady Gaga e Amal Clooney.