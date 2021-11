"Avremo il picco delle terze dosi tra dicembre e febbraio", dice Figliuolo

AGI - "Abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate. Il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate che ci aspettiamo lo avremo tra dicembre e febbraio. In molte regioni sono stati razionalizzati gli hub, ma questa è stata una decisione condivisa con la struttura perché non avremo più i picchi del passato, non arriveremo mai sopra le 350mila somministrazioni al giorno di picco massimo". Questa la risposta del commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio.

Qualora dovesse essere estesa, "noi siamo in grado di assicurare la terza dose a tutti i cittadini". Lo ha detto il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio.