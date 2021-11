Quali sono i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza

AGI - Patrimoniali, di cittadinanza, residenza o soggiorno e giudiziari. Sono di tre tipi i requisiti che deve possedere chi chiede il cosiddetto “reddito di cittadinanza”, introdotto dal decreto legge 4/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2019, quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, di contrasto alla povertà, con l’obiettivo, altresì, di favorire l’inclusione sociale.

I nuclei familiari che risultano averne diritto ne usufruiscono per 18 mesi prorogabili di ulteriori 18.

Questi i requisiti nel dettaglio:

Patrimoniali: Isee inferiore a 9.360 euro; proprietà immobiliare in Italia o all’estero di valore non superiore a 30.000 euro (esclusa l’abitazione principale); patrimonio mobiliare (depositi, conto corrente, ecc.) non superiore a 6.000 euro per nuclei familiari con un componente, 8.000 euro per nuclei con due componenti, 10.000 euro per nuclei composti da 3 o più componenti. Il richiedente non deve possedere navi ed imbarcazioni da diporto; autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda; veicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti l’istanza;

Cittadinanza, residenza o soggiorno: essere cittadino italiano o dell’Unione Europea; di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per lunghi periodi; apolide in possesso di analogo permesso; residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo);

Giudiziari: non essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida di arresto o fermo; assenza di condanne definitive intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta per Associazione di tipo mafioso anche straniera; Scambio elettorale politico-mafioso; Strage; Truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche; Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico; Attentato per finalità terroristiche o di eversione; Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.