Il Mose a Venezia ha funzionato senza intoppi 

AGI - Il primo sollevamento delle paratoie del Mose non ha registrato alcun intoppo. Il1 novembre, intorno alle 18, è iniziato il sollevamento di tutte le 78 paratoie delle cinque bocche di porto della laguna di Venezia per contrastare una marea di 130 cm sul medio mare prevista alle 20:45.

Un po' di apprensione, perché si è trattato del primo sollevamento della stagione dopo otto mesi di non funzionamento, e non va dimenticato che ancora oggi il sistema di difesa della laguna funziona in modalità provvisoria in quanto mancano alcuni lavori a completamento dell'opera, ma tutto ha funzionato regolarmente. Le bocche di porto sono tornate navigabili intorno all'una di notte.

Sollevamento dopo l'allerta acqua alta

Il sollevamento è stato fatto dopo che il Centro Maree de Comune di Venezia ha diramato un'allerta acqua alta per la giornata del 1 novembre.

Le previsioni meteorologiche avevamo confermato il passaggio sul Mediterraneo di una depressione con conseguenti intensi e persistenti venti di scirocco sull'Adriatico.