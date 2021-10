Una donna ha ucciso a coltellate il compagno a Trapani

AGI - Una donna di Trapani è stata fermata dai Carabinieri per aver accoltellato e ucciso il compagno durante una lite avvenuta nella nottata di ieri. Cristian Favara, 45 anni, sarebbe morto in seguito ad alcune coltellate subite mentre si trovava nella sua abitazione, in pieno centro storico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Trapani in seguito alla segnalazione della compagna, che al loro arrivo avrebbe confessato l'omicidio. La donna si trova nel carcere Pagliarelli di Palermo in attesa della convalida del fermo.