Emesse 6 misure cautelari per il blitz alla Cgil

I tre segretari generali chiedono che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano sciolte per legge e invitano "tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi". Inizio alle 14 in piazza San Giovanni. Per evitare disordini i tempi saranno brevi, un paio d'ore circa la durata stimata, e nessun corteo