Il menù della cena offerta da Mattarella ai leader politici del G20

L'"anima" d'acciaio rende le portiere pesanti come i portelloni di un Boeing 757 e se un terrorista provasse ad aprirle dall'esterno verrebbe raggiunto da una scarica elettrica. Ma anche le gomme non scherzano quanto ad affidabilità: rivestite in Kevlar, sono in grado di restare intatte anche in caso vengano colpite da proiettili