La prima volta di Serenella Draghi tra le First Lady

AGI - In parallelo con il G20, anche le First Ladies si incontrano. Jill Biden, arrivata nella notte a Roma, dopo essere stata ricevuta da papa Francesco, ha accompagnato il marito, il presidente Usa Joe, a Palazzo Chigi dove si è fermata per un tete-a-tete con Serenella Draghi. Poi a seguire, con il marito a Villa Bonaparte per incontrare il presidente Emmanuel Macron, ha preso un tè con Brigitte Macron.

È la prima volta che le signore si incontrano faccia-a-faccia. Serenella Cappello, la moglie del premier, è al suo debutto sulla scena internazionale. Brigitte Macron e Jill Biden si erano già incontrate al vertice del G7 lo scorso giugno in Cornovaglia ma alla presenza delle altre consorti dei capi di Stato; e in quell'occasione avevano deciso di vedersi di nuovo per approfondire le cause di cui si occupano.