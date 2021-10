In Italia 4.866 nuovi casi Covid e 50 morti, il tasso di positività a 0,9% 

AGI - È sempre in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.866 contro i 4.598 precedenti. In rialzo il numero dei tamponi, 570.335 (ieri 468.104), con un tasso di positività che scende allo 0,9% (-0,1%).

I decessi sono 50 come ieri, per un totale di 132.004 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le terapie intensive aumentano di 6 unità e sono 347, con 32 ingressi del giorno, mentre si registra una piccola diminuzione dei ricoveri ordinari, -6 (ieri +11) e 2.609 in tutto.

La regione con più nuovi casi di contagio è la Campania (+627), seguita da Lazio (+594), Lombardia (+570) e Veneto (+508). I casi complessivi, dall'inizio dell'epidemia, sono 4.757.231.

Il numero dei guariti cresce di 3.400 unità (ieri +4.226) per un totale di 4.548.449.

Gli attuali positivi sono 413 in più (ieri +319), per complessive 76.778 persone, di cui 73.822 in isolamento domiciliare.