La Sicilia non ha ancora finito di fare i conti con il maltempo e aspetta il medicane

AGI - Un medicane ("Mediterranean Hurricane", Uragano del Mediterrano) è a sud-est della Sicilia, pronto a flagellare l'isola per la seconda volta dopo l'ondata di maltempo che ha spazzato via tre vite umane e messo in ginocchio Catania e la sua provincia. Da Bruxelles, l'Unione Europea promette aiuti.

Our thoughts are with all the people affected by the devastating floods in Sicily.



Based on a request for emergency satellite mapping received from Italy, our Emergency Response Coordination Centre has activated the @CopernicusEMC.



The EU stands ready to assist. #EUsolidarity https://t.co/swUuaDKlZR