Scuole chiuse a Roma dalle 16 di venerdì a domenica per il G20

AGI - Scuole chiuse a Roma in vista del G20 che si terrà sabato 30 e domenica 31 nel quartiere dell'Eur.

Lo prevede un'ordinanza del prefetto della Capitale Matteo Piantedosi.

Tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado saranno chiusi per lo svolgimento della didattica e di ogni altra attività dalle 16 di venerdì 29 ottobre, così da permettere agli studenti di andare a scuola la mattina, alle 24 di domenica 31 ottobre.

La misura è stata pensata al fine di evitare ripercussioni per il G20. Il provvedimento riguarderà circa 5 mila studenti per il venerdì pomeriggio, oltre a personale Ata e ai genitori, e 30 mila per il sabato mattina.

L'obbiettivo è limitare il più possibile il flusso di persone visto che è stato calcolato che circa il 40% degli studenti si muovono da un Cap di provenienza a un Cap di destinazione nella Capitale.