>

"Terza dose di vaccino ai fragili e poi a tutti", dice Abrignani (Cts)

L'immunologo dell'università di Milano, membro del Comitato tecnico scientifico, ha osservato come "la maggior parte dei vaccini che conosciamo prevedano tre dosi" . Sulla campagna in corso spiega che in Italia "stiamo rallentando, ma stiamo arrivando a 47 milioni di italiani. L'85% di vaccinati senza obbligo sono un dato straordinario"