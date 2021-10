Cambia la ricetta del Big Mac, il panino icona del McDonald's 

AGI - Il famoso panino Big Mac, che ha contribuito a rendere celebre i ristoranti McDonald's in tutto il modo, cambia ricetta.

Si tratta dei nuovi panini in versione "Best Burger" con un'innovativa preparazione e che McDonald's assicura essere "ancora più gustosi e irresistibili".

La rivoluzione in realà riguarderà tutti i panini del brand ma è cominciata a partire da questi giorni con un focus particolare sul Big Mac, la vera icona del McDonald’s.

La nuova ricetta del Big Mac riguarda sia la cottura della carne sia la preparazione del pane e poi dell’intero panino, in modo da valorizzare il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti nella celebre ricetta.

Altri cambiamenti del Big Mac riguardano il pane più morbido e caldo, la lattuga ancora più fresca e croccante, e l’hamburger più gustoso, fino alla cremosità della salsa: grazie a Best Burger si ottiene un contrasto di consistenze, densità e calore capace di esaltare in modo uniforme tutti gli ingredienti.

McDonald's ha annunciato che presenterà il nuovo panino attraverso un tour a tappe che toccherà le principali città italiane a partire dal 22 ottobre.

Secondo la nota catena di Fast food i nuovi procedimenti nella preparazione del panino "garantiscono una riduzione del 30% dei tempi di attesa dell’ordine da parte del consumatore, che quindi riceverà sul suo vassoio un prodotto servito ancora più rapidamente, più caldo e più buono".

“Siamo sempre in cerca di modi per offrire la best experience ai nostri clienti e Best Burger rappresenta oggi per noi un importante risultato - ha spiegato Dario Baroni amministratore delegato di McDonald’s Italia - frutto di lunghi studi e ricerche, per l’implementazione di Best Burger abbiamo investito oltre 70mila ore di formazione per i nostri dipendenti, è un vero e proprio punto di svolta che ci riempie di orgoglio e segna una nuova frontiera del gusto, tutta da provare".