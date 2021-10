Una dottoressa è stata aggredita a Roma da un 'no vax' 

Da Torino a Roma passando per Napoli, Genova e Trieste. Non si fermano i sit-in contro l'obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro. Nella citta' giuliana il ministro Stefano Patuanelli incontra Puzzer, il leader dei portuali. In un sabato di cori, slogan e richieste non si registrano problemi di ordine pubblico