Verdone: "Mi avevano proposto candidarmi sindaco, rifiutai"

AGI - "La proposta di candidarmi a fare il sindaco di Roma è vera, me lo proposero persone serie, un po' di anni fa. Sono venuti con dei sondaggi che mi davano vincente al primo turno con il 70%. Ma non ci ho pensato un attimo, ci ho messo 30 minuti per dire no". Lo ha raccontato Carlo Verdone nel corso della conferenza stampa alla Festa del cinema di Roma dove ha presentato in anteprima la serie tv 'Vita da Carlo' che andrà in onda su Amazon Prime video dal 5 novembre,

"Ho risposto che nella vita si può fare un lavoro solo - ha proseguito - ci vuole passione e preparazione. Perchè dovrei abbandonare un lavoro cominciato nel lontano '71 in un piccolo teatrino romano?".