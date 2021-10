Per Sileri "il green pass lo terremo anche per parte del 2022"

AGI - Il green pass "lo terremo per diversi mesi ancora, secondo me anche per una parte del 2022. Prima di togliere il green pass dovremmo riaprire tutto, ad esempio, le discoteche al 100%, poi eliminare la distanza e infine la mascherina. Non bisogna togliere tutto appena si raggiunge il 90% dei vaccinati, quel 90% va mantenuto". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Quanto alla terza dose, "la scienza ci ha già detto le categorie che ne hanno bisogno, sopra i 60 anni e soprattutto con determinate patologie. Se ad un anno di vaccinazioni la scienza ci dirà che è necessario il richiamo, e spostare il richiamo ai 40 o ai 30 anni, faremo quel che è necessario", afferma Sileri.

Sileri concorda con Brusaferro, secondo cui è ancora troppo presto per salutarsi stringendosi la mano. "Il non contatto è auspicabile ma dal punto di vista medico, se stringi la mano ad una persona e poi la disinfetti o te la lavi si può fare".