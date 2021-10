Un broker della droga è stato ferito in un agguato nel Milanese

AGI - Un broker del narcotraffici, il sessantenne Paolo Salvaggio, è in fin di vita, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Rozzano con ferite da arma da fuoco alla testa, al volto e a una spalla. Salvaggio, di origini siciliane e coinvolto in numerose operazioni antidroga, è stato ferito in una sparatoria a Buccinasco, nel Milanese.

L'azienda regionale di emergenza sanitaria lombarda ha riferito che l'uomo è stato portato in ospedale arresto cardiocircolatorio. Teatro della sparatoria, avvenuta intorno alle 10, è stato l'incrocio tra via della Costituzione e via Rodolofo Morandi. Sul posto sono intervenuti elisoccorso, ambulanza e carabinieri.