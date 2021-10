Sono cominciate le operazioni per rimuovere i rottami della funivia del Mottarone

AGI - Sono iniziati i lavori di rimozione della cabina numero 3 della funivia del Mottarone, precipitata lo scorso 23 maggio causando la morte di 14 persone. Le operazioni sono condotte dai vigili del fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, incaricati dalla Procura di Verbania.

Dopo l'abbattimento di circa 80 alberi nel bosco nel quale si è fermata la cabina dopo il pauroso volo causato dalla rottura della fune traente e dal blocco dei freni causato dai "forchettoni" inseriti nel sistema di emergenza, la procedura prevede che la cabina "venga - spiegano dal comando dei Vigili del Fuoco di Verbania - in prima battuta messa in sicurezza e stabilizzata con opere provvisionali appositamente costruite".

Successivamente si procederà tagliando la porzione del relitto che contiene la cosiddetta "testa fusa", il cilindro che collegava il carrello con la cabina. Il taglio sarà effettuato mantenendo il più possibile l'integrità del relitto, prerogativa essenziale di questa operazione.

Con l'ausilio dell'elicottero, i vigili del fuoco provvederanno infine alla definitiva rimozione dei reperti che verranno conservati in appositi locali alla stazione intermedia dell'Alpino, a disposizione per gli accertamenti successivi. Il trasporto vero e proprio non dovrebbe essere effettuato prima di giovedì, ma la tempistica può essere influenzata da vari fattori esterni, non ultime le condizioni meteo.