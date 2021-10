Quasi 3 milioni di over 50 sono ancora senza vaccino

AGI - Sono quasi 3 milioni - per l'esattezza 2.987.859 - gli over 50 che, in Italia, non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid. è quanto emerge dal report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo sulla campagna vaccinale.

Nella fascia d'età compresa tra i 50 e i 59 anni, sono 1.435.196 (14,87%) le persone non ancora vaccinate, mentre tra i 60-69enni risultano essere 839.670 (11,12%). Il dato è invece pari a 483.149 (8,03%) nella fascia 70-79 anni, mentre, per quanto riguarda gli over 80, quelli che ancora non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino sono 229.844 (5,04%).

Sono 2.873.666 (62,10%) i ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid. Lo si legge nel report settimanale, pubblicato oggi, del commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo sulla campagna vaccinale.

La percentuale di ventenni vaccinati è più alta rispetto a quella che si rileva nella fascia d'età 40-49 anni: sono 4.641.642 (77,18%) i giovani tra i 20 e i 29 anni che hanno ricevuto due dosi di vaccino anti-Covid, mentre nella fascia d'età tra i 40 e i 49 anni il dato è pari a 6.600.992, ossia il 75,12%. Per quanto riguarda invece chi ha tra i 30 e i 39 anni d'età, il report parla di 4.917.807 (72,38%) persone con ciclo vaccinale completo.