Un uomo ha ucciso a coltellate una ragazza in un bar di Pinerolo

AGI - Una ragazza italiana è stata uccisa a coltellate da un uomo a Luserna San Giovanni, all'interno del bar Primavera, in via Primo Maggio, nel piccolo centro del Pinerolese. Altre due persone sono state ferite in maniera non grave. L'aggressore, un marocchino di 34 anni in regola con il permesso di soggiorno e residente a Luserna San Giovanni, è stato arrestato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione era seduto a un tavolo del bar insieme alla vittima e due amiche, quando - per motivi ancora da accertare - ha colpito a morte la donna, ferendo le altre due in modo non grave.