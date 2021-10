Una trentina di autobus Atac è andata a fuoco a Roma nella notte

AGI - Potrebbe essere un incendio di natura dolosa quello che si è sviluppato nel deposito Atac di via Prenestina, a Roma. A causa del rogo una ventina di bus sono andati distrutti e altri danneggiati. Sono in corso le indagini dei carabinieri per cercare di capire la dinamica dell'accaduto e le origini delle fiamme.

#Roma, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 4.15 di #oggi per un incendio nel deposito #Atac di via Prenestina. Le fiamme hanno coinvolto circa 30 autobus, prevalentemente alimentati a metano. Fiamme spente, in corso operazioni di messa in sicurezza [#5ottobre 7:00] pic.twitter.com/KDZzmtmJcx — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 5, 2021

L'Atac in un comunicato ha spiegato di aver "subito attivato le indagini interne per chiarire le ragioni dell'accaduto".