Arriva la Barbie Samantha Cristoforetti 

AGI - È arrivata Barbie Samantha Cristoforetti e insieme alla bambola un progetto con Esa per continuare ad ispirare le bambine anche al mondo dello spazio.

Parte del ricavato delle vendite della nuova bambola di Samantha Cristoforetti andrà a sostenere Women in Aerospace Europe Charity per ispirare la prossima generazione attraverso una borsa di studio Barbie per un dottorato di una studentessa.

Inoltre, la bambola creata a somiglianza di Samantha è partita dalla base dell'Esa in Germania e ha viaggiato su un volo a gravità zero, riproducendo la preparazione e l'esperienza di un vero astronauta.

Samantha Cristoforetti è stata recentemente annunciata come la prima donna europea al comando della Stazione Spaziale Internazionale nel 2022 e nella sua prossima missione porterà con sé la sua bambola.

"A volte le piccole cose - dice Samantha - possono piantare i semi di grandi sogni, chi lo sa? Forse il divertimento, le immagini della mia bambola che fluttua nell'assenza di gravità, stimoleranno l'immaginazione delle bambine e le porteranno a considerare una carriera nel mondo Stem!"











Per Isabel Ferrer, Barbie Marketing Director Emea, "Alla luce delle carriere Stem ancora sottorappresentate dalle donne, Barbie sta usando la sua piattaforma in questa Settimana Mondiale dello Spazio per mostrare alle bambine diversi ruoli e attività entusiasmanti nel campo aerospaziale affinché possano esplorare il loro potenziale illimitato".