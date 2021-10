Aereo da turismo precipita a Milano poco dopo il decollo, 8 morti

AGI - Un aereo da turismo è precipitato a Milano, in via Marignano, al confine con San Donato Milanese, nei pressi della fermata della metropolitana.

Tutte morte le otto persone a bordo, tra cui ci sarebbe anche un bambino.

In una nota l'Areu (L'agenzia Regionale Emeregenza e Urgenza della Regione Lombardia) aggiorna il bilancio dei morti e spiega che "a seguito di ulteriori verifiche, le persone decedute a bordo del velivolo risultano 8 (1 pilota + 7 passeggeri)". Inoltre, aggiunge, "sono in corso le operazioni di identificazione dei corpi" mentre "al momento non risultano altre persone coinvolte nell'evento".

Il velivolo, un executive monomotore Pc-12 della Pilatus, si è schiantato contro un parcheggio di due piani, provocando un rogo che ha coinvolto la struttura e le auto sottostanti.

Dalle prime informazioni, a quanto apprende l'AGI, si tratterebbe di un volo privato partito da Linate diretto ad Olbia.