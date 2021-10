Il latitante Paviglianiti è rientrato dalla Spagna

AGI - È rientrato a Fiumicino dalla Spagna il latitante calabrese Domenico Paviglianiti, 60 anni. Scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Scip) della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata dal prefetto Vittorio Rizzi, Paviglianiti, originario di San Lorenzo di Reggio Calabria, dovrà scontare 11 anni, 8 mesi e 15 giorni per associazione di tipo mafioso, omicidio e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

L'arresto ad agosto

Il latitante era stato arrestato a Madrid il 3 agosto scorso, sulla base di un mandato di arresto europeo, eseguito dalla Polizia spagnola 'Udyco Central' in nell’ambito di un’operazione in collaborazione con i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna, coordinati dal Procuratore della Repubblica Giuseppe Amato.

Paviglianiti, ritenuto elemento di primo piano dell’omonimo casato ‘ndranghetista, tuttora operante nei comuni di San Lorenzo, Bagaladi e Condofuri (RC) con ramificazioni nel Nord Italia - in particolare in Lombardia e nel Sud America per la gestione del traffico internazionale di stupefacenti - era già stato condannato all’ergastolo (pena in seguito sostituita in quella della reclusione a trenta anni) per una serie di omicidi, associazione di tipo mafioso e traffico di droga.

La guerra di 'ndrangheta

Gli inquirenti ritengono abbia anche avuto un ruolo di prim'ordine nel corso della cosiddetta 'seconda guerra di mafia', quando con altre famiglie di ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria aveva appoggiato la cosca De Stefano nella sanguinosa faida con quella dei Condello.

L'attività della procura felsinea, avviata nel gennaio scorso, faceva riferimento a un ricorso in Cassazione che aveva rilevato un erroneo calcolo della pena tale da consentire al Paviglianiti di essere rimesso in libertà nell’ottobre del 2019. In quell’occasione lo stesso aveva lasciato l’Italia e aveva trovato rifugio in Spagna, approfittando di relazioni nel paese europeo ma anche di aiuti da parte dei suoi più stretti familiari, alcuni dei quali si erano anche trasferiti in Spagna.

La cattura e il rientro in Italia del latitante rappresenta un risultato del progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta) contro la ‘ndrangheta, promosso dall’Italia insieme all' Interpol che ha consentito a oggi la cattura all’estero di 20 latitanti di ‘ndrangheta.