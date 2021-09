Si ferisce ad una gamba, 21enne muore dissanguato a Novara

AGI - Un giovane immigrato di 21 anni è morto questa notte a Novara. Il ragazzo è stato trovato dall'equipaggio del 118 in strada, in corso Trieste, una delle vie principali del quartiere di S. Agabio, la zona a più alta densità di stranieri della città.

Il 21enne era in fin di vita, a causa della perdita di molto sangue, per una ferita a una gamba. Secondo le prime ricostruzioni la ferita sarebbe stata causata da un incidente domestico, ma le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.