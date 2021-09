Covid: 3.377 nuovi casi e 67 morti, positività in calo all'1%

AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 3.377, contro i 2.407 di ieri ma soprattutto i 4.021 di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale intorno al -15%. I tamponi sono 330.275, 208 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività si dimezza e passa dal 2% all'1%. I decessi sono 67 (ieri 44), ma con 23 recuperi della Sicilia riferiti ai giorni precedenti, per un totale di 130.421 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 7 in meno (come ieri) con 38 ingressi del giorno, e scendono a 516, mentre i ricoveri ordinari calano di 45 unità (ieri erano aumentati di 53), e sono 3.937 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Significativo calo degli attualmente positivi

La regione con più casi odierni è la Sicilia, comunque in netto calo (+492), seguita dalla Lombardia, che invece rallenta nella discesa (+472), il Veneto (+457), il Lazio (+301) e l'Emilia Romagna (+280). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 4.641.890.

In aumento i guariti, 6.308 (ieri 3.383), per un totale di 4.401.956. Per questo si registra un significativo calo del numero degli attualmente positivi, 3.001 in meno (ieri -1.022), che tornano sotto quota 110 mila (109.513). Di questi, sono in isolamento domiciliare 105.060 pazienti.