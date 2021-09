Fermato il collaboratore domestico per il bambino caduto dal balcone a Napoli. È accusato di omicidio

AGI - Omicidio. Con questa contestazione la procura di Napoli ha emesso un decreto di fermo per Mariano Cannio, 38 anni, il collaboratore domestico della famiglia che secondo i pm avrebbe ucciso il piccolo Samuele, 4 anni, morto venerdì in via Foria a Napoli dopo essere precipitando dal balcone al terzo piano del suo appartamento.

Samuele era stato trovato senza vita sul marciapiede prima dell'ora del pranzo. In un primo momento si pensava che il bimbo avesse potuto scavalcare la ringhiera del balcone in ferro a motivi geometrici, non troppo alta, e lanciarsi nel vuoto. Ma dalle risultanze investigative della Scientica e della squadra Mobile di Napoli si è delineato un nuovo tragico scenario: Samuele era stato ucciso.

Incensurato e con problemi psichici

Mariano Cannio, il 38enne accusato di aver ucciso il piccolo Samuele, era il collaboratore domestico della famiglia Gargiulo. L'uomo, incensurato, ma con problemi piscichici avrebbe lanciato nel vuoto il bambino per motivi ancora ignoti.

Alla svolta si è arrivati dopo gli interrogatori dei familiari del piccolo Samuele e in particolare della madre, all’ottavo mese di gravidanza, che era in casa con lui quando è precipitato nel vuoto.

In un primo momento, sotto choc, a quanto apprende l'AGI, non si era ricordata che Cannio fosse in casa.