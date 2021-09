Un ragazzo di 18 anni ha travolto e ucciso con un monopattino un uomo di 87

AGI - Un uomo di 87 anni, Piero Ceccaroni, è morto in ospedale a Cesena dopo essere stato travolto mercoledì scorso da un monopattino elettrico mentre attraversava la strada a pochi passi da casa nel capoluogo romagnolo. L'anziano, colpito dal mezzo condotto da un ragazzo appena maggiorenne, si trovava in prognosi riservata all'ospedale Bufalini con un gravissimo trauma cranico ed è spirato nella serata di giovedì. Il mezzo, posto sotto sequestro dalla Polizia Locale, era di proprietà del giovane. La Procura di Forlì ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.