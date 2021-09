Galli, con i trasporti in queste condizioni torneremo in Dad

AGi - “Difficile pensare di non ricorrere alla Dad con i trasporti pubblici combinati in questo modo”. Lo afferma in un’intervista a Il Fatto Quotidiano Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano”, che avverte: “Non possiamo non ricordare come la variante Delta sia molto più contagiosa della Alfa di SarsCov2 e come riesca a colpire molto più facilmente anche adolescenti e bambini, cioè proprio l’utenza della scuola”.

E Galli aggiunge: “Tutti noi siamo molto convinti nel fare un discorso sull’importanza e la necessità della scuola aperta e non in Dad, ma credo che non sarà semplice tenere in piedi questo intendimento con questi chiari di luna” e forse, suggerisce, “sarebbe più utile estendere seriamente il Green pass int roducendo importanti limitazioni di movimento per chi non lo ha a disposizione”.