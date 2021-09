Covid: 2.800 nuovi casi e 36 decessi, positività sale al 2,3%

AGI - Prosegue il lento calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.800, contro i 4.664 di ieri (pesa il classico 'effetto weekend', con i pochi tamponi del lunedì), ma soprattutto i 3.361 di lunedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di circa il 15%.

I tamponi scendono a 120.045, 147 mila meno di ieri, con il tasso di positività che sale dall'1,7% al 2,3%. I decessi nelle 24 ore sono 36 (ieri 34), per un totale di 129.955 vittime dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Aumentano i i ricoveri ma è ancora in calo numero attuali positivi

In crescita i ricoveri, altro dato atteso il lunedì viste le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 4 in più (ieri +12) con 35 ingressi del giorno, e salgono a 563, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 87 unità (ieri -4), 4.200 in tutto.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in calo da diversi giorni, con 618 contagi, seguita da Emilia Romagna (+470), Veneto (+291), Lazio (+271) e Lombardia (+220), con Molise e Val d'Aosta che segnalano zero nuovi positivi. I casi totali salgono così a 4.609.205.

I guariti sono 4.186 (ieri 4.922) per un totale dall'inizio della pandemia di 4.353.346. Il numero delle persone attualmente positive cala ancora: 1.430 in meno (ieri -292), e sono 125.904 in tutto, di cui 121.141 in isolamento domiciliare.