Resti umani in una borsa abbandonata, indagini in corso a Napoli

AGI - Resti umani trovati a Napoli. Il fatto è accaduto in via Marano nel quartiere di Pianura, in una zona di campagna della trada che porta nell'omonimo comune vicino. Sul posto medico legale e Scientifica per i rilievi. Secondo quanto apprende l'AGI, i resti umani potrebbero appartenere donna di 80 scomparsa da tempo e sarebbe stato rintracciato un uomo.

Il borsone con i resti umani è stato trovato sul ciglio della strada, aperto, mentre altri brandelli di una salma sono stati poi scoperti nelle campagne circostanti. Per gli inquirenti, il borsone, che era lì da almeno una settimana, ha attirato l'attenzione di animali che hanno poi trasportato e lasciato altri resti tra la vegetazione. La Scientifica ha sequestrato tutto e portato i resti in obitorio per gli esami del medico legale.